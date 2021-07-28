«Русских этим не напугаешь!» Очевидец рассказал о пожарах в турецкой Анталье
«Радиоточка НСН» узнала, как в Анталье тушат пожар и как на происходящее реагируют отдыхающие.
Лесные пожары, которые уже несколько недель не утихают в России, застигли россиян и в Турции. В среду отдыхающие в турецкой Анталье стали делиться в соцсетях поистине апокалиптичными кадрами: небо над курортом Сиде в районе Манавгата накрыла красно-серая туча дыма, стало тяжело дышать – запахло гарью. Как выяснилось, в масштабный пожар переросло возгорание в здании столярной мастерской на лесном складе. К тушению привлекли авиацию, часть населения Манавгата – эвакуировали.
Отдыхающий в одном из отелей Сиде мануальный терапевт Дмитрий Сухарев рассказал «Радиоточке НСН», что пожар стал заметен около 11 часов утра на фоне почти экстремальной жары.
«Температура вчера была +50, сегодня +40…+45. Сейчас к шести часам вечера вот +37 градусов. Гореть начало где-то в 11 часов утра. Мы увидели клубы дыма над отелями, далеко, и сначала подумали: где-то хорошо мангал кто-то жарит. Посмеялись. Потом дыма стало больше, стали видны языки пламени. «Скорые» по городу начали ездить. И примерно в час дня стало понятно, что всё серьёзно: туча наползла на море, закрыла солнце. Мы вернулись отель – отсюда было видно, что огонь подошел вплотную к городу», - рассказал он.
По словам собеседника «Радиоточки НСН», работники отеля сначала сказали им, что горит поле, однако скоро стало понятно, что это не так.
«Сначала нам охранник отеля сказал, что это garden – горят поля, сады. Туроператор тоже сказала, что это поля горят. Но поля так не горят! Это, очевидно, лес, когда языки пламени видно даже с расстояния нескольких километров. И запах такой – как будто дровами баню топят. Всё-таки это лес, видно даже нам с четвёртого этажа отеля», - отметил он.
Сухарев рассказал, что ближе к вечеру дым немного рассеялся: первый очаг пожара почти дотушили, однако с другой стороны появился другой.
«Вроде сейчас вертолёты летать уже почти перестали – вот, наши Ми-8 полетели: дотушивают, скорее всего. Туча дыма развеивается – то ли пожар потушили, то ли локализовали. А с другой стороны вроде усиливается – как будто пошёл второй очаг, туда тоже вертолёты полетели», - поделился он своими наблюдениями.
По официальным данным властей, пострадали 53 человека, однако угрозы туристическим объектам нет. Российское консульство в Анталье утверждает, что сообщений от российских туристов не получало. Сами россияне пока реагируют на происходящее довольно спокойно.
«Туристы в бассейне купаются. Туристов из России чем напугаешь? Будет близко – шашлыки пожарят. Нам сейчас звонили те, кто с пляжа идёт на море: там туча дыма, видать, охлаждается, и оседает на пляж и на море хлопьями, выпадает пепел. Но этого я сам не видел», - добавил Дмитрий Сухарев.
Между тем уже известно, что турецкие власти и туроператоры приостановили все туристические экскурсии в курортных районах Сиде, Соргун и Манавгат до нормализации ситуации.
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