«Русских этим не напугаешь!» Очевидец рассказал о пожарах в турецкой Анталье

Отдыхающий в одном из отелей Сиде мануальный терапевт Дмитрий Сухарев рассказал «Радиоточке НСН», что пожар стал заметен около 11 часов утра на фоне почти экстремальной жары.

«Температура вчера была +50, сегодня +40…+45. Сейчас к шести часам вечера вот +37 градусов. Гореть начало где-то в 11 часов утра. Мы увидели клубы дыма над отелями, далеко, и сначала подумали: где-то хорошо мангал кто-то жарит. Посмеялись. Потом дыма стало больше, стали видны языки пламени. «Скорые» по городу начали ездить. И примерно в час дня стало понятно, что всё серьёзно: туча наползла на море, закрыла солнце. Мы вернулись отель – отсюда было видно, что огонь подошел вплотную к городу», - рассказал он.

По словам собеседника «Радиоточки НСН», работники отеля сначала сказали им, что горит поле, однако скоро стало понятно, что это не так.