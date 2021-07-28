«Русских этим не напугаешь!» Очевидец рассказал о пожарах в турецкой Анталье

«Радиоточка НСН» узнала, как в Анталье тушат пожар и как на происходящее реагируют отдыхающие.

Лесные пожары, которые уже несколько недель не утихают в России, застигли россиян и в Турции. В среду отдыхающие в турецкой Анталье стали делиться в соцсетях поистине апокалиптичными кадрами: небо над курортом Сиде в районе Манавгата накрыла красно-серая туча дыма, стало тяжело дышать – запахло гарью. Как выяснилось, в масштабный пожар переросло возгорание в здании столярной мастерской на лесном складе. К тушению привлекли авиацию, часть населения Манавгата – эвакуировали.

Отдыхающий в одном из отелей Сиде мануальный терапевт Дмитрий Сухарев рассказал «Радиоточке НСН», что пожар стал заметен около 11 часов утра на фоне почти экстремальной жары.

«Температура вчера была +50, сегодня +40…+45. Сейчас к шести часам вечера вот +37 градусов. Гореть начало где-то в 11 часов утра. Мы увидели клубы дыма над отелями, далеко, и сначала подумали: где-то хорошо мангал кто-то жарит. Посмеялись. Потом дыма стало больше, стали видны языки пламени. «Скорые» по городу начали ездить. И примерно в час дня стало понятно, что всё серьёзно: туча наползла на море, закрыла солнце. Мы вернулись отель – отсюда было видно, что огонь подошел вплотную к городу», - рассказал он.

По словам собеседника «Радиоточки НСН», работники отеля сначала сказали им, что горит поле, однако скоро стало понятно, что это не так.

В Генконсульстве России в Анталье рассказали о ситуации в городе из-за лесного пожара
«Сначала нам охранник отеля сказал, что это garden – горят поля, сады. Туроператор тоже сказала, что это поля горят. Но поля так не горят! Это, очевидно, лес, когда языки пламени видно даже с расстояния нескольких километров. И запах такой – как будто дровами баню топят. Всё-таки это лес, видно даже нам с четвёртого этажа отеля», - отметил он.

Сухарев рассказал, что ближе к вечеру дым немного рассеялся: первый очаг пожара почти дотушили, однако с другой стороны появился другой.

«Вроде сейчас вертолёты летать уже почти перестали – вот, наши Ми-8 полетели: дотушивают, скорее всего. Туча дыма развеивается – то ли пожар потушили, то ли локализовали. А с другой стороны вроде усиливается – как будто пошёл второй очаг, туда тоже вертолёты полетели», - поделился он своими наблюдениями.

По официальным данным властей, пострадали 53 человека, однако угрозы туристическим объектам нет. Российское консульство в Анталье утверждает, что сообщений от российских туристов не получало. Сами россияне пока реагируют на происходящее довольно спокойно.

«Туристы в бассейне купаются. Туристов из России чем напугаешь? Будет близко – шашлыки пожарят. Нам сейчас звонили те, кто с пляжа идёт на море: там туча дыма, видать, охлаждается, и оседает на пляж и на море хлопьями, выпадает пепел. Но этого я сам не видел», - добавил Дмитрий Сухарев.

Между тем уже известно, что турецкие власти и туроператоры приостановили все туристические экскурсии в курортных районах Сиде, Соргун и Манавгат до нормализации ситуации.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Российские ТуристыПожарыТурция
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