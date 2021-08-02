«Лучше с пожарами, чем в Сочи». Россияне не стали отказываться от горящей Турции
Туроператоры, опрошенные «Радиоточкой НСН», призывают туристов не волноваться из-за пожаров в Турции и спокойно ехать туда на отдых.
Пожары в Турции не смущают российских туристов, которые не отказываются от поездок в эту страну, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.
По состоянию на начало августа, власти Турции взяли под контроль более 100 лесных пожаров. На данный момент продолжаются пять пожаров в провинциях Анталья (районы Манавгат, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарис, Кейджегиз, Милас).
«На сегодняшний день у нас аннуляций по Турции нет. В субботу напротив был отмечен рост продаж на 15% по отношению к предыдущей субботе. На основных курортах, расположенных близко к Анталье, в Кемере, Сиде ситуация под контролем, пожар не угрожает отелям, которые находятся на побережье, все спокойно. Единственное, есть очаги возгорания в районе Мармариса, но и там ситуация контролируется. Работают спецтехника, пожарные, самолеты и вертолеты. Если вдруг будет необходимость в эвакуации туристов из каких-то отелей, то это будет, естественно, сделано», - сказала Осипова.
По ее словам отдых в Турции сейчас безопасен, а пожары волнуют больше журналистов, чем туристов.
«На сегодняшний день мы не видим какой-то опасности в отдыхе в Турции. Туристы находятся под контролем и местных властей, и туроператоров, и сотрудников отелей, с ними постоянно на связи турагенты. Да, есть еще какой-то смог и задымленность, новые очаги возгорания появляются, но они контролируемы. К полудню понедельника у нас нет никаких сведений, которые могли бы насторожить. Мы не наблюдаем волнений среди туристов, а наблюдаем их у журналистов. Падения спроса в выходные не было. Август и сентябрь – любимые месяцы отдыха в Турции у россиян. Жара становится уже не такой агрессивной, море теплое и людям хочется поехать отдохнуть в эту страну. Сами туристы не волнуются, они запланировали свой отдых и собираются лететь отдыхать. Главное, что ситуация в Турции под контролем», - подчеркнула собеседница НСН.
Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов подтвердил «Радиоточке НСН», что у туристов нет поводов для беспокойства, высказав мнение, что отдыхать в Турции с пожарами лучше, чем в Краснодарском крае без них.
«Отказов практически нет. Безопасность контролируется на местах, туроператоры поддерживают связь с туристами и меры предосторожности соблюдаются по-максимуму. Все под контролем. По мне, лучше отдыхать с пожарами в Турции, чем на краснодарских курортах. Тем, кто запланировал отдых в Турции в августе, я советую поехать и хорошо отдохнуть», - сказал Голов.
Ранее сообщалось, что около ста туристов из России эвакуировали из-за лесных пожаров из турецкого Бодрума.
Турецкая газета Yeni Safak написала, что ответственность за поджог лесов в стране взяла на себя группировка «Дети огня», связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
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