«Лучше с пожарами, чем в Сочи». Россияне не стали отказываться от горящей Турции

Пожары в Турции не смущают российских туристов, которые не отказываются от поездок в эту страну, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

По состоянию на начало августа, власти Турции взяли под контроль более 100 лесных пожаров. На данный момент продолжаются пять пожаров в провинциях Анталья (районы Манавгат, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарис, Кейджегиз, Милас).