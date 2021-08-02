Газета Yeni Safak назвала ответственных за поджоги лесов в Турции

Издание ссылается на социальные сети, якобы связанные с РПК. По данным властей, пока не удается взять под контроль пять лесных пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.

В числе пожаров, которые удалось взять под контроль – возгорание в районе турецкого Бодрума, из отелей которого пришлось эвакуировать туристов. Среди них оказалось более 100 россиян.

