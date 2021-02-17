«Ущербные страны!» В Госдуме посоветовали союзникам НАТО «не будить лихо»
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН также высказал мнение, что Россия «подставляется» и мало что делает, чтобы отбить у НАТО охоту давить на неё.
Не Россия представляет угрозу для всех союзников НАТО, а как считают в Пентагоне, а сам этот военный альянс угрожает России. Об этом в эфире НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
«Если руководство НАТО делает такие заявления, ничем не обоснованные, обвинительные, по сути дела наступательные, то, конечно же, НАТО несет угрозу для РФ. В свою очередь Российская Федерация не несет угрозы ни одному государству мира до той поры, пока эти государства не начинают проявлять в отношении России агрессию. Как только кто-то принимает решение влиять на Россию с помощью вооруженных сил, для них Российская Федерация будет нести очень серьезную угрозу с необратимыми последствиями. Поэтому у нас есть пословица: "Не буди лихо, пока тихо"», - заметил Шерин.
Он назвал страны, наиболее агрессивно настроенные в отношении России. «Наиболее ущербные страны. Которые имеют какие-то реваншистские настроения, которые пытаются самоутвердиться. Это Прибалтика, Польша. Украина, которая стремится в НАТО. Сегодня Германия, которая пытается какие-то действия в экономическом плане производить. А по стратегическому потенциалу это, несомненно, Соединенные Штаты Америки», - перечислил депутат.
Он напомнил, что НАТО была создана в противовес Советскому Союзу. «Раньше, чем блок Варшавского договора. Блок Варшавского договора распался. Советские войска были выведены с территорий, которые мы занимали по итогам второй мировой войны. Оккупационные войска Соединенных Штатов остались на этих территориях. Более того, они расширяют сферу своего влияния, продвигаются на более близкие расстояния к России. Размещают свои базы даже на тех территориях, где когда-то находились советские войска. Несмотря на то, что Советский Союз проявил благородство, а может быть и слабость, и оставил эти территории, ни к какой благодарности это не привело. Это вызывает ощущение слабости нашей страны. Поэтому, если куда приходит наша армия, то уходить оттуда не нужно. Если уж она пришла, что бы мы потом ни делали, все равно будет негативное отношение», - признался собеседник НСН.
По его мнению, сегодня мы пожинаем плоды «слабой, бездарной политики наших предыдущих руководителей».
«Ни Соединенные Штаты Америки, ни Европа, ни члены блока НАТО не виноваты в том, что Россия подставляется и дает возможность себя упрекать, ущемлять. Мы продолжаем проводить политику умиротворения. И сегодня уже все это воспринимаем как должное. Мало что делаем, чтобы отбить желание оказывать давление на Россию. В этих вопросах надо проявлять большую принципиальность», - подчеркнул Шерин.
Он объяснил, почему Россия не может создать новый вариант Варшавского блока. «У России есть ОДКБ. Но Россия не очень хорошо защищает своих союзников по ОДКБ. Поэтому у нас нет такого мощного и надежного альянса», - заключил парламентарий.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов как к столкновению с Россией, так и к взаимодействию.
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