«Политическая попрошайка»: В Госдуме уличили Зеленского в денежном сговоре с Европой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе задерживают выделение Украине макрофинансовой помощи на 8 миллиардов евро. О проблемах с получением средств он написал в своем Telegram-канале, выразив надежду, что это ошибка «и ее исправят». Какая страна виновата в «задержке» он не уточнил.

«Это политическая игра. У Зеленского задача публично оказывать давление на Евросоюз для того, чтобы выклянчивать деньги. Главная политическая попрошайка, которая всегда будет недовольна сколько бы денег ни дали. Это политическая оперетта в исполнении господина Зеленского: мало, мало, мало…

Думаю, что это больше влияет не на тех, кто принимает решения – Макрону или Шольцу – они-то знают правила игры, а на доверчивого европейского избирателя. Им Зеленский и говорит, что мало помогают. Все это делается для вызывания массового сочувствия», - сказал Морозов.