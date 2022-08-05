«Политическая попрошайка»: В Госдуме уличили Зеленского в денежном сговоре с Европой

Пока денежная помощь Украине воспринимается европейцами с пониманием, но осенью все изменится, сказал НСН политик Олег Морозов.

У Зеленского задача публично оказывать давление на Евросоюз для того, чтобы выклянчивать деньги. Пока рядовые европейцы относятся к этому с пониманием, но уже осенью у них это начнет вызывать критику, заявил депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Зеленский обвинил ЕС в задержке финансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе задерживают выделение Украине макрофинансовой помощи на 8 миллиардов евро. О проблемах с получением средств он написал в своем Telegram-канале, выразив надежду, что это ошибка «и ее исправят». Какая страна виновата в «задержке» он не уточнил.

«Это политическая игра. У Зеленского задача публично оказывать давление на Евросоюз для того, чтобы выклянчивать деньги. Главная политическая попрошайка, которая всегда будет недовольна сколько бы денег ни дали. Это политическая оперетта в исполнении господина Зеленского: мало, мало, мало…

Думаю, что это больше влияет не на тех, кто принимает решения – Макрону или Шольцу – они-то знают правила игры, а на доверчивого европейского избирателя. Им Зеленский и говорит, что мало помогают. Все это делается для вызывания массового сочувствия», - сказал Морозов.

«Преступление или ошибка»: Зеленский вновь обвиняет Запад в задержке финансовой помощи

Подобные арии украинского лидера, по словам собеседника, уже осенью надоедят простым европейцам.

«В Европе в социально-экономическом плане все напрягается. Арии в исполнении Зеленского могут вызывать раздражения у рядовых немцев, французов и других европейцев. Возможный сговор Зеленского с правящими кругами Европы, мол, дави на нас, чтобы мы могли увереннее принимать решения о помощи Украине, с какого-то момента будет работать в обратную сторону. Пока есть помощь Украине воспринимается европейцами с пониманием, но ближе к осени-зиме подобного рода требования Украины будут восприниматься критически. Правящие круги начнут задумываться, можно ли продолжать эту бесконтрольную экономическую поддержку прогнившего режима», - резюмировал Морозов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский захотел обсудить с Си Цзиньпином ситуацию на Украине. С момента начала специальной военной операции Киев и Пекин не проводили официальных переговоров.


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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДеньгиЕвросоюзУкраина
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