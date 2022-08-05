По его словам, он ежедневно напоминает «некоторым лидерам Евросоюза», что «нельзя делать заложниками» «украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат».

Президент назвал задержку макрофинансовой помощи для государства – преступлением или ошибкой.

Напомним, на днях Еврокомиссия перевела Украине пакет макрофинансовой кредитной помощи в 1 млрд евро, который был согласован в июле.

