Зеленский обвинил ЕС в задержке финансовой помощи
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что в Европейском союзе искусственно задерживают оказание Украине маркофинансовой помощи на 8 млрд евро. Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram-канале.
По его словам, он ежедневно напоминает «некоторым лидерам Евросоюза», что «нельзя делать заложниками» «украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат».
Президент назвал задержку макрофинансовой помощи для государства – преступлением или ошибкой.
Напомним, на днях Еврокомиссия перевела Украине пакет макрофинансовой кредитной помощи в 1 млрд евро, который был согласован в июле.
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