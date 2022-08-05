Зеленский обвинил ЕС в задержке финансовой помощи

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что в Европейском союзе искусственно задерживают оказание Украине маркофинансовой помощи на 8 млрд евро. Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram-канале.

Европарламент утвердил выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи

По его словам, он ежедневно напоминает «некоторым лидерам Евросоюза», что «нельзя делать заложниками» «украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат».

Президент назвал задержку макрофинансовой помощи для государства – преступлением или ошибкой.

Напомним, на днях Еврокомиссия перевела Украине пакет макрофинансовой кредитной помощи в 1 млрд евро, который был согласован в июле.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаВладимир Зеленский
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