Медведев: НАТО и США плохо усвоили урок 2008 года

НАТО и США «плохо усвоили урок», который преподала им Россия во время признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев оценил признание Россией республик Донбасса

Комментируя признание Москвой независимости республик Донбасса, Медведев напомнил об аналогичном решении 2008 года по Южной Осетии и Абхазии: во время своего президентства зампред Совбеза подписал соответствующий указ.

«Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — цитирует Медведева РИА Новости.

Политик указал, что в Донбассе шла «война без правил», а Запад помогал Украине саботировать Минские соглашения и развязал руки националистам и слабой власти в Киеве.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:ДонбассРоссияСШАНАТОДмитрий Медведев
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