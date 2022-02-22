Медведев: НАТО и США плохо усвоили урок 2008 года
НАТО и США «плохо усвоили урок», который преподала им Россия во время признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Комментируя признание Москвой независимости республик Донбасса, Медведев напомнил об аналогичном решении 2008 года по Южной Осетии и Абхазии: во время своего президентства зампред Совбеза подписал соответствующий указ.
«Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — цитирует Медведева РИА Новости.
Политик указал, что в Донбассе шла «война без правил», а Запад помогал Украине саботировать Минские соглашения и развязал руки националистам и слабой власти в Киеве.
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