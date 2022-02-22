Медведев оценил признание Россией республик Донбасса
Решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было сложным, однако единственно возможным, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса, напоминает «Свободная пресса».
Как отметил зампред Совбеза, решение Москвы спровоцирует новые санкции, политическое давление, «безумные вопли и потоки дезинформации». По словам политика, Россия уже проходила это и перестала бояться, пишет РИА ФАН.
«У нас крепкие нервы. <...> Рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам», — считает Медведев.
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