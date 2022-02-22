Медведев оценил признание Россией республик Донбасса

Решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было сложным, однако единственно возможным, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор Климов: Россия признает ЛНР и ДНР в фактически установленных границах

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик Донбасса, напоминает «Свободная пресса».

Как отметил зампред Совбеза, решение Москвы спровоцирует новые санкции, политическое давление, «безумные вопли и потоки дезинформации». По словам политика, Россия уже проходила это и перестала бояться, пишет РИА ФАН.

«У нас крепкие нервы. <...> Рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам», — считает Медведев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры