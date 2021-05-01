Госсекретарь США призовет Германию остановить строительство «Северного потока-2»

Переговоры Блинкена и Мааса пройдут на следующей неделе в рамках министерской встречи «большой семерки» в Лондоне.

Рикер отметил, что газопровод «остается проблемой».

«Мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен», — цитирует и.о. помощника Блинкена ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что Берлин сделал выбор в пользу строительства «Северного потока-2». По мнению канцлера, споры вокруг проекта – часть более глобальных разногласий Европы с Россией.

Газопровод «Северный поток-2» должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, однако из-за санкций США сроки реализации проекта многократно переносились. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, строительство трубопровода завершится в текущем году.

