Европарламент призвал остановить проект «Северный поток — 2»

Европарламент призвал остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в проекте резолюции, передает RT.

Также в проекте предлагается отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от нефти и газа, если Москва «продолжит агрессию на Украине».