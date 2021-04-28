Европарламент призвал остановить проект «Северный поток — 2»

Европарламент призвал остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в проекте резолюции, передает RT.

Также в проекте предлагается отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от нефти и газа, если Москва «продолжит агрессию на Украине».

Эксперт назвал условие остановки «Северного потока — 2»

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» и пусконаладочные работы могут быть завершены в течение нескольких месяцев.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропарламентСеверный Поток-2
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