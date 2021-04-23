Новак назвал сроки окончания строительства «Северного потока-2»

«По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

При этом Новак отметил, что более точными данными обладает непосредственно реализующая строительство трубопровода компания Nord Stream 2 AG.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага заявлял, что РФ может достроить «Северный поток-2» и пустить первые объемы газа в сторону Германии летом 2021 года.

