«Покричат и перестанут». Арабский мир не спасет Палестину от Израиля
У Израиля не осталось других вариантов, кроме силовой операции в секторе Газа, и мешать ему в этом никто не будет, уверен востоковед.
Элита арабского мира уже давно не считает Израиль главным врагом и вступать в палестино-израильский конфликт не станет, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.
Ранее глава пресс-службы армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что израильские военные ведут подготовку к наземной операции в секторе Газа.
«Если Израиль начнет военную операцию, все будут возмущаться, но никто делать особо ничего не будет. Будут митинговать, кричать, но никто ничего делать не предпримет с точки зрения военной помощи. Это исключено. Многие в арабском мире, в руководстве, в элите считают, что главный враг арабского мира это уже не Израиль, а Турция и Иран. Конфликт уже был несколько лет назад, при этом ни Египет, ни Иордания не разорвали дипломатические отношения с Израилем. Сейчас Объединенные Арабские Эмираты могут, например, временно отослать послов, но не более того», - заявил Багдасаров.
По его словам, прямая военная помощь сектору Газа исключена, но будут предприниматься попытки информационно поддержать палестинское исламистское движение.
«Турция будет пытаться поднимать этот вопрос. Президент Эрдоган уже сейчас говорит, что Совбез должен собраться по данному вопросу и заявляет, что если он не соберется, то зачем нужен такой Совбез. То есть информационно поддерживать будет, финансово они и так помогают ХАМАСу, так как это близкая к партии Эрдогана структура. Вот и все, что они будут делать, что они еще могут делать?» - заметил эксперт.
Более того, Багдасаров уверен, что Израилю в любом случае придется начать сухопутную операцию в секторе Газа, чтобы прекратить масштабные обстрелы.
«У Израиля остается только один вариант – сухопутная операция в Газе. В противном случае это град ракет, они (ХАМАС - прим. НСН) уже используют ракеты до 120 километров, которые долетают до Иерусалима спокойно. Значит, надо вводить войска и там разрушать эти системы, благодаря которым происходит запуск этих ракет. Одной авиацией не решишь это», - объяснил он.
Конфликт между Израилем и сектором Газа резко обострился 10 мая после протестов палестинцев в Восточном Иерусалиме из-за выселения арабских семей. По данным военных, радикалы ХАМАС выпустили в сторону Израиля более 1000 ракет, большинство перехвачены системой «Железный купол».
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