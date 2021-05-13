«Покричат и перестанут». Арабский мир не спасет Палестину от Израиля

Ранее глава пресс-службы армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что израильские военные ведут подготовку к наземной операции в секторе Газа.

«Если Израиль начнет военную операцию, все будут возмущаться, но никто делать особо ничего не будет. Будут митинговать, кричать, но никто ничего делать не предпримет с точки зрения военной помощи. Это исключено. Многие в арабском мире, в руководстве, в элите считают, что главный враг арабского мира это уже не Израиль, а Турция и Иран. Конфликт уже был несколько лет назад, при этом ни Египет, ни Иордания не разорвали дипломатические отношения с Израилем. Сейчас Объединенные Арабские Эмираты могут, например, временно отослать послов, но не более того», - заявил Багдасаров.

По его словам, прямая военная помощь сектору Газа исключена, но будут предприниматься попытки информационно поддержать палестинское исламистское движение.

«Турция будет пытаться поднимать этот вопрос. Президент Эрдоган уже сейчас говорит, что Совбез должен собраться по данному вопросу и заявляет, что если он не соберется, то зачем нужен такой Совбез. То есть информационно поддерживать будет, финансово они и так помогают ХАМАСу, так как это близкая к партии Эрдогана структура. Вот и все, что они будут делать, что они еще могут делать?» - заметил эксперт.

Более того, Багдасаров уверен, что Израилю в любом случае придется начать сухопутную операцию в секторе Газа, чтобы прекратить масштабные обстрелы.