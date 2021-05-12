В Израиле рассказали о жертвах в результате обстрелов со стороны ХАМАС

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в ходе обстрелов погибла гражданка России.

«Первыми начали стрелять из Газы – по Иерусалиму было выпущено шесть ракет, но они не долетели до цели – их сбили. А уже после этого по Израилю было выпущено более тысячи ракет. Включая двести снарядов, которые были выпущены вчера вечером по Тель-Авиву и центральным районам страны. В городе убитых не было благодаря системе «Железный купол», которая успешно сработала. Но если говорить обо всем Израиле, то есть несколько убитых. В том числе одна женщина из России. Причем она не еврейка, а русская», - сообщил экс-советник министра внутренней безопасности Израиля.

Бывший консул Израиля в Москве обратил внимание на то, что обстрелы израильской территории прошли в день Иерусалима. Он рассказал, что из-за обстрелов пришлось эвакуировать ветеранов Второй мировой войны, участвовавших в заседании Кнессета, посвященному Дню Победы.

«ХАМАС (палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа, признано в Израиле террористической организацией – прим. НСН) уже со вчерашнего дня просит прекращения огня. Но так быстро это не закончится, потому что мы их должны наказать. За то, что они стреляли по Иерусалиму в день Иерусалима. Когда молодежь ходила по городу с нашими израильскими бело-голубыми флагами. В Кнессете шло заседание с нашими ветеранами в честь Дня Победы. Это бывшие ветераны советской Красной армии. И заседание было прекращено из-за обстрелов. Старикам помогали выходить. Когда завыли сирены, они начали спешить. 90-летние старики, ветераны советской армии, советские воины… Одно дело, когда они разогнали парад нашей молодежи, но они разогнали стариков, которым уже в силу возраста тяжело передвигаться», - заявил Векслер.

Также экс-советник министра внутренней безопасности Израиля обратил внимание на то, что внутри самого Израиля продолжаются беспорядки. Он рассказал, что полиция не реагирует на действия провокаторов, но в последующем такая практика должна быть изменена.

«Есть кадры из Лода, где разгромили две синагоги, сожгли наши святые книги. Убили одного еврея. Это в нашей стране, в самом центре. Но мы к ним относимся демократически. Наша полиция, в которую бросают камни, бутылки с зажигательной смесью, не стреляет. Ни в одной стране мира этого нет. Если в американского полицейского бросили камень или бутылку с зажигательной смесью, преступника убивают на месте. Но сейчас нам придется применять что-то. Эта арабская молодежь, родившаяся в Израиле, выросшая в условиях демократии. Она смотрит на ХАМАС, и находится под религиозным давлением. Это они устроили погромы, они громили, сжигали машины. Они, не стесняются, подходят к телекамерам, показывают кулаки полицейским, проводят пальцем вокруг шеи, что они их зарежут. Я думаю, за это нужно наказывать. Нам преподали маленький урок, но мы учимся. Потому что нельзя жить среди варваров и чувствовать себя демократической страной», - считает Векслер.