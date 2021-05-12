В Израиле рассказали о жертвах в результате обстрелов со стороны ХАМАС
Среди погибших в результате обстрелов есть женщина из России, заявил бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер.
С вечера понедельника с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 1050 ракет и минометных снарядов, сообщил СМИ представитель Армии обороны Израиля Хидаи Зильберман. По его словам, 200 снарядов не достигли границы и упали внутри сектора Газа. Он отметил, что система ПВО «Железный купол» способна перехватить от 85 до 90% ракет, выпущенных в направлении жилых районов. В ответ армия Израиля нанесла удары более чем по пятистам объектам в секторе Газа, относящимся к инфраструктуре исламского движения ХАМАС, уточнил Зильберман.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в ходе обстрелов погибла гражданка России.
«Первыми начали стрелять из Газы – по Иерусалиму было выпущено шесть ракет, но они не долетели до цели – их сбили. А уже после этого по Израилю было выпущено более тысячи ракет. Включая двести снарядов, которые были выпущены вчера вечером по Тель-Авиву и центральным районам страны. В городе убитых не было благодаря системе «Железный купол», которая успешно сработала. Но если говорить обо всем Израиле, то есть несколько убитых. В том числе одна женщина из России. Причем она не еврейка, а русская», - сообщил экс-советник министра внутренней безопасности Израиля.
Бывший консул Израиля в Москве обратил внимание на то, что обстрелы израильской территории прошли в день Иерусалима. Он рассказал, что из-за обстрелов пришлось эвакуировать ветеранов Второй мировой войны, участвовавших в заседании Кнессета, посвященному Дню Победы.
«ХАМАС (палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа, признано в Израиле террористической организацией – прим. НСН) уже со вчерашнего дня просит прекращения огня. Но так быстро это не закончится, потому что мы их должны наказать. За то, что они стреляли по Иерусалиму в день Иерусалима. Когда молодежь ходила по городу с нашими израильскими бело-голубыми флагами. В Кнессете шло заседание с нашими ветеранами в честь Дня Победы. Это бывшие ветераны советской Красной армии. И заседание было прекращено из-за обстрелов. Старикам помогали выходить. Когда завыли сирены, они начали спешить. 90-летние старики, ветераны советской армии, советские воины… Одно дело, когда они разогнали парад нашей молодежи, но они разогнали стариков, которым уже в силу возраста тяжело передвигаться», - заявил Векслер.
Также экс-советник министра внутренней безопасности Израиля обратил внимание на то, что внутри самого Израиля продолжаются беспорядки. Он рассказал, что полиция не реагирует на действия провокаторов, но в последующем такая практика должна быть изменена.
«Есть кадры из Лода, где разгромили две синагоги, сожгли наши святые книги. Убили одного еврея. Это в нашей стране, в самом центре. Но мы к ним относимся демократически. Наша полиция, в которую бросают камни, бутылки с зажигательной смесью, не стреляет. Ни в одной стране мира этого нет. Если в американского полицейского бросили камень или бутылку с зажигательной смесью, преступника убивают на месте. Но сейчас нам придется применять что-то. Эта арабская молодежь, родившаяся в Израиле, выросшая в условиях демократии. Она смотрит на ХАМАС, и находится под религиозным давлением. Это они устроили погромы, они громили, сжигали машины. Они, не стесняются, подходят к телекамерам, показывают кулаки полицейским, проводят пальцем вокруг шеи, что они их зарежут. Я думаю, за это нужно наказывать. Нам преподали маленький урок, но мы учимся. Потому что нельзя жить среди варваров и чувствовать себя демократической страной», - считает Векслер.
Также он рассказал о том, что несколько часов назад в результате удачной операции израильской службы безопасности «Шабак» и израильской армии было ликвидировано 16 террористов из форума генерального штаба ХАМАСа.
«До сих пор ХАМАС не может прийти в себя от уровня проникновения нашей разведки в его структуры. Среди ликвидированных террористов главный инженер ракет ХАМАС, командующий округом ХАМАС в Газе – в общем, весь научный свет. Мы выиграем эту битву. У меня десять внуков, два из них совсем маленькие - три с половиной и полтора года. Родители пять раз за ночь выносили их в убежище на собственных руках. Несмотря на эти конфликты, мы процветаем, входим в двадцатку богатейших стран мира по ВВП по душу населения. И, конечно, этому завидуют страны, которые находятся вокруг нас. Им больно, что мы хорошо живем, процветаем, у них есть цель нас уничтожить», - заявил Векслер.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что в эскалации конфликта в регионе может быть заинтересован ХАМАС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- На Чернобыльской АЭС опровергли угрозу возобновления ядерных реакций
- Лавров и Блинкен проведут отдельную встречу на Арктическом совете в Рейкьявике
- Умер народный артист РФ, бывший солист Большого театра Владимир Редькин
- В МИД РФ призвали Вашингтон не нагнетать напряженность в отношениях с Москвой
- «Казанский стрелок» арестован на два месяца
- Вакцина «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в июне
- Обвиненный в госизмене Медведчук заявил о готовности к аресту
- Концерт Моргенштерна в Петербурге отменен по просьбам родителей
- Голикова допустила скорое возобновление авиасообщения с новыми странами
- МИД назвал попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru