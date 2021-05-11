Востоковед назвал настоящую причину конфликта в Израиле
Cтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснил, кому выгодна эскалация напряженности.
МИД Израиля призвал международное сообщество осудить ракетные обстрелы гражданского населения страны и поддержать право на самооборону. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запустили более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Обстрелы продолжались и во вторник утром.
Cтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, кому может быть выгодна эскалация конфликта в регионе.
«Израильтянам сейчас невыгодно провоцировать напряженность с палестинцами, у них сейчас другие политические задачи, а именно улучшение отношений с ОАЭ, Суданом, Марокко. Это направление является наиболее действенной гарантией безопасности Израиля на Ближнем Востоке. Оно позволяет Израилю использовать политическое давление со стороны таких государств, как ОАЭ, для принуждения палестинцев к переговорам на условиях, выгодных Израилю. Так что эскалация Израилю неинтересна», - отметил он.
По словам Чупрыгина, эскалация интересна ХАМАС с точки зрения политической позиции.
«Впереди выборы, продолжается серьезная конкуренция между командой Махмуда Аббаса и командой ХАМАС. Учитывая серьезное недовольство палестинской массы соглашениями с Израилем, ХАМАС обоснованно считает, что ужесточение антиизраильской позиции позволит ему получить дополнительные голоса на выборах. А тут и предлог очень хороший», - рассказал он.
Собеседник НСН считает, что крупной войны не последует, а борьба идет не за конкретный район, а за лидерство политической позиции.
«Израиль как всегда наступает на одни и те же грабли. История с отъемом земли в квартале Джаррах темная, подробностей нет, почему суд принял такое решение. Израильтяне утверждают, что это справедливо, противоположная сторона уверяет, что нет. Это хороший предлог для воинствующей риторики со стороны ХАМАС. Борьба идет не за квартал Джаррах, а за лидерство политической позиции. Я не думаю, что это приведет к войне», - предположил он.
Поводом для эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. Полицейские исполняли решение суда, при этом, как передает Al Jazeera, силовики применяли резиновые пули и светошумовые гранаты. После этого в этой части города прошли акции протеста, которые начали перерастать в беспорядки.
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