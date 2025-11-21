Поклонская назвала Зеленского трусом за попытку свалить коррупцию на «русских»

Попытка президента Украины Владимира Зеленского переложить ответственность за собственное воровство на Россию — это «трусость, бессилие и неуважение к собственному достоинству и к людям». Об этом NEWS.ru советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская.

Песков: Коррупционный скандал на Украине не останется без последствий

Она отметила, что жадность украинских властей сама сорвет с них маски, что позволит людям увидеть их настоящими.

По её словам, во главе Украины должен стоять лидер, стремящийся к миру и не использующий людей как «расходный материал», разжигая ненависть.

«Hусским и украинцам пора объединиться против тех, кто стравливает нас друг с другом и при этом умудряется зарабатывать такие деньги», — заключила советник генпрокурора.

Ранее Поклонская заявила, что настоящий враг украинцев находится не в Москве, а в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

