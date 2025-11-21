Поклонская назвала Зеленского трусом за попытку свалить коррупцию на «русских»
Попытка президента Украины Владимира Зеленского переложить ответственность за собственное воровство на Россию — это «трусость, бессилие и неуважение к собственному достоинству и к людям». Об этом NEWS.ru советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская.
Она отметила, что жадность украинских властей сама сорвет с них маски, что позволит людям увидеть их настоящими.
По её словам, во главе Украины должен стоять лидер, стремящийся к миру и не использующий людей как «расходный материал», разжигая ненависть.
«Hусским и украинцам пора объединиться против тех, кто стравливает нас друг с другом и при этом умудряется зарабатывать такие деньги», — заключила советник генпрокурора.
Ранее Поклонская заявила, что настоящий враг украинцев находится не в Москве, а в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков назвал встречу Путина и Трампа важной и нужной
- Поклонская назвала Зеленского трусом за попытку свалить коррупцию на «русских»
- Песков: Украина должна прямо сейчас выходить на мир
- «27 миллионов - не фантастика!»: Кто может помериться гонорарами со Шнуровым
- В России призвали включить услуги психолога в полис ОМС
- Критик Бабичев назвал завышенным ценник на новогодние корпоративы со Шнуровым
- «Помощь не для психов»: В услугах психолога в России нуждается каждый
- Рогов: Купянский «котел» обострил «головную боль» Зеленского
- СМИ: Европейские лидеры планируют провести экстренное совещание по Украине
- «Целая армия»: Число психологов в России выросло в три раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru