Песков назвал встречу Путина и Трампа важной и нужной
Новая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, безусловно, нужна и важна. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что такому саммиту должна предшествовать «большая домашняя работа на экспертном уровне».
Представитель Кремля добавил, что Москва предпочла бы считать переговоры РФ и США по раздражителям в отношениях и по урегулированию на Украине двумя разными треками.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что диалог Трампа и Путина необходим для урегулирования ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
