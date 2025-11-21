Песков назвал встречу Путина и Трампа важной и нужной

Новая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, безусловно, нужна и важна. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп вновь заявил, что недоволен Путиным

При этом он отметил, что такому саммиту должна предшествовать «большая домашняя работа на экспертном уровне».

Представитель Кремля добавил, что Москва предпочла бы считать переговоры РФ и США по раздражителям в отношениях и по урегулированию на Украине двумя разными треками.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что диалог Трампа и Путина необходим для урегулирования ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

