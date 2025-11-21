Песков назвал встречу Путина и Трампа важной и нужной

При этом он отметил, что такому саммиту должна предшествовать «большая домашняя работа на экспертном уровне».

Представитель Кремля добавил, что Москва предпочла бы считать переговоры РФ и США по раздражителям в отношениях и по урегулированию на Украине двумя разными треками.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что диалог Трампа и Путина необходим для урегулирования ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

