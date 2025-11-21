«В регионах обстановка с психологами еще хуже. Во многих поликлиниках нет специалистов, нет врача-психиатра, который мог бы составить маршрут для конкретного обращения пациента. Также у нас сами специалисты редко делятся контактами коллег, если они сами не справляются. Они берут на себя слишком много ответственности за тот формат помощи, которую могут оказать пациенту. У нас сейчас уровень стресса и тревожности растет естественным образом. Нам надо понимать, что в каждой поликлинике, в каждом районном центре должно быть пять специалистов. Они должны реально вести прием. Это должно быть включено в ОМС. У нас этого нет. Вопрос доступности стоит очень остро», — сказала собеседница НСН.

В России День психолога отмечают 22 ноября. По данным СМИ, профессиональное сообщество психологов насчитывает около 60 тысяч специалистов, и эта цифра продолжает расти. ВЦИОМ в 2025 году выяснил, что к услугам психолога хотя бы раз прибегали более 40% россиян — вдвое больше по сравнению с показателями пятилетней давности.

Ранее член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН призвал ввести квалификационный экзамен для психологов. По его словам, россияне все чаще обращаются к психологам, из-за чего растет и число специалистов, которые не всегда являются профессионалами.

