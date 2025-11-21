СМИ: Европейские лидеры планируют провести экстренное совещание по Украине

По данным агентства, участие в нём примут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Также к беседе планирует присоединиться финский лидер Александр Стубб.

Отмечается, что совещание состоится 22 ноября в формате телефонного разговора. При этом, европейские лидеры намерены договориться в разговоре с американским президентом Дональдом Трампом.

Ранее в Белом доме заявили, что предложенный США проект урегулирования конфликта на Украине не ориентирован исключительно на требования к Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

