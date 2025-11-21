СМИ: Европейские лидеры планируют провести экстренное совещание по Украине
Европейские лидеры планируют провести на саммите G20 в ЮАР экстренное совещание по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, участие в нём примут канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Также к беседе планирует присоединиться финский лидер Александр Стубб.
Отмечается, что совещание состоится 22 ноября в формате телефонного разговора. При этом, европейские лидеры намерены договориться в разговоре с американским президентом Дональдом Трампом.
Ранее в Белом доме заявили, что предложенный США проект урегулирования конфликта на Украине не ориентирован исключительно на требования к Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «27 миллионов - не фантастика!»: Кто может помериться гонорарами со Шнуровым
- В России призвали включить услуги психолога в полис ОМС
- Критик Бабичев назвал завышенным ценник на новогодние корпоративы со Шнуровым
- «Помощь не для психов»: В услугах психолога в России нуждается каждый
- Рогов: Купянский «котел» обострил «головную боль» Зеленского
- СМИ: Европейские лидеры планируют провести экстренное совещание по Украине
- «Целая армия»: Число психологов в России выросло в три раза
- Индийский истребитель разбился на выставке Dubai Airshow
- Россияне потратили более 3 млрд рублей на психологов в 2024 году
- В Совфеде призвал ввести квалификационный экзамен для психологов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru