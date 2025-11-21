«Целая армия»: Число психологов в России выросло в три раза
Решение отправить всех психологов на квалификационный экзамен не решит проблему недостатка психологической помощи россиянам, сказала НСН Юлия Куликова-Цай.
Число психологов в России выросло в три раза за последние пять лет, однако в государственных учреждениях все равно наблюдается дефицит специалистов, заявила в пресс-центре НСН бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.
«Россиянам нужно объяснить, что посещение посещение психолога — не для психов. У нас этот контакт идет годами. Однако за последние пять лет статистика показывает, что растет число обращений к специалистам, в два-три раза увеличиваются продажи противотревожных препаратов и антидепрессантов. Важно понимать, что люди будут обращаться к психологам. Если ввести экзамены для психологов, то что мы будем делать с армией сертифицированных и дипломированных специалистов? За последние пять лет количество специалистов, предоставляющих свои услуги на рынке, выросло в три раза. Однако у нас есть дефицит психологов в государственных медицинских учреждениях. Нет психологов в школах, которые занимались бы проблемами учителей, выгорающих и перекладывающих свой стресс на детей. Каждая инициатива хороша, когда в ней есть логика. Просто так взять и отправить всех психологов на экзамен — самое простое, что можно сделать в сегодняшней ситуации, но это никак не решит проблему», — сказала собеседница НСН.
Ранее член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН призвал ввести квалификационный экзамен для психологов. По его словам, россияне все чаще обращаются к психологам, из-за чего растет и число специалистов, которые не всегда являются профессионалами.
По данным опросов ВЦИОМ, к 2025 году более 40% жителей России имели опыт обращения к психологу — показатель вырос в два раза по сравнению с данными пятилетней давности.
