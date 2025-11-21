Песков: Украина должна прямо сейчас выходить на мир

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прямо сейчас принимать решение, так как из-за продвижения Вооружённых сил России пространство для свободы принятия решения для него сокращается.

«Лучше договариваться и делать это именно сейчас, а не потом», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Украине рано или поздно придётся вести переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

