Песков: Украина должна прямо сейчас выходить на мир

Эффективная работа российской армии должна убедить украинские власти в том, что лучше договариваться. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что РФ не сообщали о согласии Зеленского на переговоры

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прямо сейчас принимать решение, так как из-за продвижения Вооружённых сил России пространство для свободы принятия решения для него сокращается.

«Лучше договариваться и делать это именно сейчас, а не потом», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Украине рано или поздно придётся вести переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

