Песков: Украина должна прямо сейчас выходить на мир
Эффективная работа российской армии должна убедить украинские власти в том, что лучше договариваться. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прямо сейчас принимать решение, так как из-за продвижения Вооружённых сил России пространство для свободы принятия решения для него сокращается.
«Лучше договариваться и делать это именно сейчас, а не потом», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Украине рано или поздно придётся вести переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
