Критик Бабичев назвал завышенным ценник на новогодние корпоративы со Шнуровым

По его мнению, в этой связи предполагаемая стоимость новогодних корпоративов с участием музыканта, который ничего по-настоящему популярного в последнее время не выпускал, не оправдана и завышена.

«Фразу «водил меня Сережа на выставку Ван Гога» слышали все. Но с тех пор прошло уже почти пять лет. И сейчас суммы в 27 млн рублей, если он действительно их устанавливает, на мой взгляд, не оправданы», — подчеркнул Бабичев.

Он добавил, что гонорар Шнурова, если сумма правдива, в будущем может увеличится.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шнуров стал самым дорогим артистом на Новый год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

