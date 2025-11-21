Критик Бабичев назвал завышенным ценник на новогодние корпоративы со Шнуровым
Некогда хитмейкер всей страны Сергей Шнуров в настоящее время живёт на старых хитах. Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев.
По его мнению, в этой связи предполагаемая стоимость новогодних корпоративов с участием музыканта, который ничего по-настоящему популярного в последнее время не выпускал, не оправдана и завышена.
«Фразу «водил меня Сережа на выставку Ван Гога» слышали все. Но с тех пор прошло уже почти пять лет. И сейчас суммы в 27 млн рублей, если он действительно их устанавливает, на мой взгляд, не оправданы», — подчеркнул Бабичев.
Он добавил, что гонорар Шнурова, если сумма правдива, в будущем может увеличится.
Ранее в СМИ появилась информация, что Шнуров стал самым дорогим артистом на Новый год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
