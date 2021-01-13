«Показали на дверь». Раскрыты подробности отставки премьера Эстонии
Исполнительный директор эстонского телевизионного канала TVN Олег Беседин рассказал НСН, что коррупционные скандалы не являются редкостью для политической верхушки страны.
Премьер-министр Эстонии заявил об уходе в отставку из-за коррупционного скандала. Юри Ратас написал в Facebook, что для него это было трудным выбором. Политик подчеркнул, что это решение он принял после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, которую он возглавляет. Накануне сотрудники полиции безопасности предъявили обвинение в коррупции Центристской партии, ее генеральному секретарю и советнику министра финансов.
Исполнительный директор эстонского телевизионного канала TVN Олег Беседин рассказал НСН, что на уход премьер-министра повлиял не только коррупционный скандал.
«У нас в разное время уже проходили такие скандалы, в том числе когда в руководстве страны стояла Партия реформ. В данном случае был выдан кредит почти на 400 млн евро, Центристская партия должна была получить вознаграждение около миллиона евро на муниципальные выборы. Но уход Ратаса не только связан с этим случаем. Проблема была в том, что как раз на этой неделе должно быть рассмотрение вопроса о ценностях семьи. Здесь стоял большой вопрос – допустит ли премьер-министр его рассмотрение в парламенте. Пришлось бы принимать какое-то решение, к которому было приковано пристальное внимание», - заявил он.
Собеседник НСН рассказал, что за четыре года нахождения Ратаса на должности он уже не в первый раз оказывался на грани отставки.
«Коррупция отбрасывает тень на всю партию. Премьер-министр является руководителем партии. Было принято решение уйти. В этом году у нас муниципальные выборы, через два года парламентские, премьер-министр продержался на своем месте всего четыре года. За это время ему уже неоднократно показывали на дверь. Но только сейчас он принял решение уйти в отставку. Перед уходом Ратас не исключил, что он снова может войти в правительство, но только он уже не сможет стать премьер-министром», - добавил Олег Беседин.
Парламентские партии в среду приступают к консультациям по формированию нового правительства. В правлении Центристской партии назвали вероятным правительство, которое сформируют Реформистская и Социал-демократическая партии, а также партия Isamaa. При этом она не исключила, что в новое правительство могли бы войти и центристы, но уже не в роли партии премьера.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала кандидата на пост нового премьера, им стала лидер оппозиционной Реформистской партии Кая Каллас.
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