«Показали на дверь». Раскрыты подробности отставки премьера Эстонии

Премьер-министр Эстонии заявил об уходе в отставку из-за коррупционного скандала. Юри Ратас написал в Facebook, что для него это было трудным выбором. Политик подчеркнул, что это решение он принял после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, которую он возглавляет. Накануне сотрудники полиции безопасности предъявили обвинение в коррупции Центристской партии, ее генеральному секретарю и советнику министра финансов.

Исполнительный директор эстонского телевизионного канала TVN Олег Беседин рассказал НСН, что на уход премьер-министра повлиял не только коррупционный скандал.

«У нас в разное время уже проходили такие скандалы, в том числе когда в руководстве страны стояла Партия реформ. В данном случае был выдан кредит почти на 400 млн евро, Центристская партия должна была получить вознаграждение около миллиона евро на муниципальные выборы. Но уход Ратаса не только связан с этим случаем. Проблема была в том, что как раз на этой неделе должно быть рассмотрение вопроса о ценностях семьи. Здесь стоял большой вопрос – допустит ли премьер-министр его рассмотрение в парламенте. Пришлось бы принимать какое-то решение, к которому было приковано пристальное внимание», - заявил он.