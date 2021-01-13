Глава правительства Эстонии объявил об отставке

«В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики», — пояснил свое решение Ратас в Facebook.

Пост премьер-министра Ратас занимал с ноября 2016 года, передает RT.

Накануне стало известно, что генсекретарь Центристской партии Михаил Корб намерен уйти в отставку из-за подозрений в коррупции, пишут «Известия».



