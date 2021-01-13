Глава правительства Эстонии объявил об отставке
Премьер-министр Эстонии, председатель правящей Центристской партии Юри Ратас заявил, что уходит в отставку из-за подозрений в коррупции в партии.
«В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики», — пояснил свое решение Ратас в Facebook.
Пост премьер-министра Ратас занимал с ноября 2016 года, передает RT.
Накануне стало известно, что генсекретарь Центристской партии Михаил Корб намерен уйти в отставку из-за подозрений в коррупции, пишут «Известия».
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