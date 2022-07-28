«Поглощение будет предательством»: Миронов указал условия объединения с КПРФ

Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что его партию не устроит объединение с КПРФ в формате «поглощения».

Ранее Миронов сказал, что объединение СРЗП и КПРФ в исторической перспективе неизбежно. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил, что объединение возможно, если в СРЗП готовы выполнять партийную программу коммунистов.