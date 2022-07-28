«Поглощение будет предательством»: Миронов указал условия объединения с КПРФ

СРЗП - не вождистская партия, при этом пока рано говорить о руководстве объединенной партии, сказал в эфире НСН Сергей Миронов.

Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что его партию не устроит объединение с КПРФ в формате «поглощения».

Ранее Миронов сказал, что объединение СРЗП и КПРФ в исторической перспективе неизбежно. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил, что объединение возможно, если в СРЗП готовы выполнять партийную программу коммунистов.

Зюганов назвал условие объединения КПРФ и «Справедливой России»
«Предложение об объединении уже давно было сделано, однако из-за позиции части руководства КПРФ этот процесс до сих пор не имеет продолжения. К сожалению, многие там понимают под объединением поглощение КПРФ других партий. В этом случае говорить о формировании подлинной коалиции не приходится. Зачем это нужно избирателям, если и сейчас они могут по отдельности голосовать за каждую из партий? Более того, предлагаемое коммунистами поглощение будет предательством по отношению к нашим избирателям, а это миллионы людей, которые выбрали именно нашу программу, наши предложения», - сказал Миронов.

При этом он отметил, что сроки объединения партий зависят от коммунистов.

«Говорить о том, каким именно может быть объединение, в какой форме, кто будет в руководстве объединенной партии, пока преждевременно. Отмечу лишь, что СРЗП не вождистская партия. Мы с успехом объединились в прошлом году с нашими соратниками и создали механизм сопредседательства, который успешно работает. У нас есть опыт объединения уже с 10 партиями. С нашей стороны никаких препятствий к созданию в России большой коалиции левопатриотических сил я не вижу», - подчеркнул политик.

Вместе с тем Миронов указал, в чем отличие СРЗП от КПРФ.

«Наше главное отличие от КПРФ заключается в том, что мы не столь повернуты в прошлое, не боготворим наследие Ленина-Сталина и считаем, что в Советском Союзе были недостатки, из которых нужно извлечь уроки. Как и из достоинств. Важно понимать, что в СССР не было социализма в полном смысле слова. Это было государство с сильной административно-командной системой, которое имело отдельные элементы социалистической экономики. На самом деле социализм предполагает гораздо большую свободу хозяйственной деятельности, чем это было позволено людям в Советском Союзе», - отметил лидер СРЗП.

По его словам, в российском обществе существует серьезный запрос на объединение левопатриотических сил.

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«Я вижу, что в обществе есть очень сильный запрос на объединение всех левопатриотических сил. Все здравомыслящие люди понимают, что это необходимо для преодоления политического монополизма в нашей стране. С этой точки зрения на нас лежит особая ответственность за то, чтобы этот процесс, начатый нашей партией, продолжился как можно скорее», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

По мнению политологов, опрошенных НСН, разговоры про объединение КПРФ с СРЗП - традиционная предвыборная история в борьбе за перетягивание электората.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановКПРФСергей Миронов
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