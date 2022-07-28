«Вялые лоялисты» и «партия ностальгии»: Минченко объяснил предвыборное слияние СРЗП и КПРФ
Разговоры про никому не нужное объединение двух партий левого толка - традиционная предвыборная история в борьбе за перетягивание электората, считают опрошенные НСН политологи.
Если в России говорят об объединении КПРФ с партией Сергея Миронова, это верный признак приближения выборов, заявил политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Мирнов в очередной раз заявил, что объединение с КПРФ в исторической перспективе неизбежно. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов и не против, но с условием, что эсеры будут выполнять программу КПРФ.
«Вопрос объединения неактуален. Это достаточно унылая карта и стандартная технология эсеров под каждые выборы, чтобы перетянуть на свою сторону колеблющихся избирателей. Дескать, какая разница, если вы левых убеждений, то голосуйте хоть за СРЗП, хоть за КПРФ, рано или поздно все окажемся в одной лодке. Коммунисты всякий раз уныло отбрыкиваются: выполняйте нашу программу, вступайте в нашу партию. Получается, что эсеры пытаются имитировать рейдерский захват, а коммунисты в ответ предлагают недружественное поглощение. Для избирателей эти "хепенинги" остаются практически незамеченными. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Если смотреть стилистически, то КПРФ – это партия ностальгии, но некоторое время назад они начали захватывать часть оппозиционных городских избирателей. СРЗП – партия вялых лоялистов, которые и за оппозицию не хотят, но и "Единая Россия" для них слишком за начальство, вот такая "партия маргарин"», - сказал Минченко.
Согласен с тем, что эсеры начали прилагать усилия для перехвата электората, и директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. В разговоре с НСН он отметил, что эта тема уйдет из повестки сразу после сентябрьских выборов.
«Данная тема всплывает во время выборов и заканчивается тогда, когда они проходят. Объединение СРЗП и КПРФ никому не нужно, перспективы оцениваю, как низкие. Сотрясания воздуха. Заявления делаются каждые выборы в качестве усилий по перехвату чужого электората. Правда, сейчас специфическая ситуация и обстоятельства, специальная военная операция, все прочее. Сейчас это лучше работает, чем обычно, все должны сплотиться... Чего же не сплотиться? Будут честно сплачиваться. И в таких случаях на программы партий никто не смотрит, да и вопрос решается на уровне соответствующих подразделений администрации президента. Программа – дело десятое», - отметил Чадаев.
Единый день голосования в России запланирован на 11 сентября 2022 года, в стране пройдут избирательные кампании различного уровня.
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