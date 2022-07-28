«Вялые лоялисты» и «партия ностальгии»: Минченко объяснил предвыборное слияние СРЗП и КПРФ

Согласен с тем, что эсеры начали прилагать усилия для перехвата электората, и директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. В разговоре с НСН он отметил, что эта тема уйдет из повестки сразу после сентябрьских выборов.

«Данная тема всплывает во время выборов и заканчивается тогда, когда они проходят. Объединение СРЗП и КПРФ никому не нужно, перспективы оцениваю, как низкие. Сотрясания воздуха. Заявления делаются каждые выборы в качестве усилий по перехвату чужого электората. Правда, сейчас специфическая ситуация и обстоятельства, специальная военная операция, все прочее. Сейчас это лучше работает, чем обычно, все должны сплотиться... Чего же не сплотиться? Будут честно сплачиваться. И в таких случаях на программы партий никто не смотрит, да и вопрос решается на уровне соответствующих подразделений администрации президента. Программа – дело десятое», - отметил Чадаев.

Единый день голосования в России запланирован на 11 сентября 2022 года, в стране пройдут избирательные кампании различного уровня.

