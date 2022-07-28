Зюганов назвал условие объединения КПРФ и «Справедливой России»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов допустил объединение партии со «Справедливой Россией - За правду». Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

Миронов считает неизбежным объединение СРЗП и КПРФ

Зюганов подчеркнул, что готов «попробовать совместное объединение», если эсеры согласятся выполнять программу КПРФ.

«Программа [партии] опубликована, материалы известны, условия объединения тоже - пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», — заявил политик.

В декабре прошлого года лидер справедливороссов Сергей Миронов обратился к Зюганову с инициативой об объединении КПРФ и «Справедливой России», напоминает Ura.ru. Однако председатель коммунистической партии отказался от этого предложения.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПартииСправедливая РоссияКПРФГеннадий Зюганов
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