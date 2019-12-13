Погасить долги. Новый глава Еврейской автономной области рассказал о первых шагах

Первой своей задачей вновь назначенный врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн считает погашение долгов перед бюджетниками ЕАО в преддверии Нового года. Об этом он рассказал НСН.

«Через минуту буквально будет встреча с [министром финансов] Антоном Силуановым. Это как раз первые шаги – по закрытию года и сбалансированности бюджета. Перед Новым годом нужно закрыть те долги, которые у нас есть перед населением. Несбалансированность бюджета существует, ее нужно решать. Долги достаточно существенные», - рассказал новый глава ЕАО.

Ранее правительство ЕАО сообщило, что в областном бюджете не хватает порядка 300 миллионов рублей для выплаты долгов по зарплате бюджетников.

Напомним, 12 декабря Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию. Врио главы региона президент назначил сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна.