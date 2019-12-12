Путин назначил врио губернатора Еврейской Автономной области
На должность временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской Автономной области назначен слушатель третьего потока программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС Ростислав Гольдштейн. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.
С сентября 2015 года Ростислав Гольдштейн входил в состав Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. До этого являлся депутатом Госдумы шестого созыва, заместителем председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Ранее в четверг, 12 декабря, стало известно о принятии президентом России Владимиром Путиным отставки губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
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