Путин освободил Левченко от должности губернатора Иркутской области
Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Как пишет ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также представитель Кремля отметил, что временно исполняющим обязанности главы региона станет Игорь Кобзев.
Кроме того, стало известно, что глава государства провел рабочую встречу с Кобзевым.
Ранее стало известно, что губернатор Иркутской области, представитель КПРФ Сергей Левченко уходит в отставку. О его увольнении официально будет объявлено в ближайшие часы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Комментируя сложившуюся ситуацию, гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский заявил, что ситуация с наводнением в Иркутской области не является ключевым фактором предполагаемой отставки главы региона. Проблемы, по его словам, были и ранее. Прежде всего, они касались социальной сферы: более, чем средние показатели, не самая эффективная система власти, элитные конфликты.
Левченко был избран губернатором Иркутской области в 2015 году, обойдя представителя «Единой России».
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