Путин освободил Левченко от должности губернатора Иркутской области

Ранее стало известно, что губернатор Иркутской области, представитель КПРФ Сергей Левченко уходит в отставку. О его увольнении официально будет объявлено в ближайшие часы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Комментируя сложившуюся ситуацию, гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский заявил, что ситуация с наводнением в Иркутской области не является ключевым фактором предполагаемой отставки главы региона. Проблемы, по его словам, были и ранее. Прежде всего, они касались социальной сферы: более, чем средние показатели, не самая эффективная система власти, элитные конфликты.

Левченко был избран губернатором Иркутской области в 2015 году, обойдя представителя «Единой России».

