Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области
Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя. Как пишет ТАСС, об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, он добавил, что врио руководителя региона назначен сенатор Ростислав Гольдштейн.
Он проходит обучение на третьем потоке так называемой «школы губернаторов» - программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, РАНХиГС и Высшей школы экономики и Московской школы управления Сколково.
Напомним, ранее сегодня президент России принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Врио главы региона назначен Игорь Кобызев. Ранее он занимал пост заместителя главы МЧС России. Ранее Левченко написал заявление об уходе по собственному желанию.
Кстати, в сентябре СМИ писали, что уход Левченко может произойти осенью. Отмечалось, на рейтингах чиновника сказалась ситуация с паводком.
Винить Левченко за наводнение в Иркусткой области бессмысленно, заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. В беседе с НСН он рассказал, что вероятная отставка губернатора связана с малоуправляемостью системы в регионе. Наводнение стало лишь катализатором, заверил эксперт.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области
- Путин освободил Левченко от должности губернатора Иркутской области
- На Украине задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
- СМИ сообщили об отставке губернатора Иркутской области Левченко
- В Мурманске борются за «живучесть» загоревшегося «Кузнецова»