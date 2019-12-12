Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя. Как пишет ТАСС, об это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, он добавил, что врио руководителя региона назначен сенатор Ростислав Гольдштейн.

Он проходит обучение на третьем потоке так называемой «школы губернаторов» - программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, РАНХиГС и Высшей школы экономики и Московской школы управления Сколково.