Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в коротком телеобращении к россиянам призвал проголосовать по вопросу изменения Конституции.
«Голосуя за поправки в конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить», - заявил глава государства.
Президент добавил, что голос каждого – самый главный и важный. Он также подтвердил свою позицию насчёт внесения поправок: они вступят в силу только в том случае, если их одобрят граждане.
Голосование по Конституции началось 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно. По данным экзитполов, которые приводили ВЦИОМ и ФОМ, уровень поддержки поправок среди голосующих составляет 76-78%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru