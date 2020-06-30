Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин в коротком телеобращении к россиянам призвал проголосовать по вопросу изменения Конституции.

«Голосуя за поправки в конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить», - заявил глава государства.

Президент добавил, что голос каждого – самый главный и важный. Он также подтвердил свою позицию насчёт внесения поправок: они вступят в силу только в том случае, если их одобрят граждане.

Голосование по Конституции началось 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно. По данным экзитполов, которые приводили ВЦИОМ и ФОМ, уровень поддержки поправок среди голосующих составляет 76-78%.

