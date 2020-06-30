Кадыров призвал позволить Путину избираться президентом всегда

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом», - сказал глава Чечни. При этом он отметил, что ни одна из 206 поправок в Конституцию не вносится ««ради изменений».

Глава Чечни заявил, что поправки предлагаются исключительно «ради усиления государственных позиций, чтобы сохранить государство».

На прошлой неделе Кадыров уже заявлял, что Путин не может уйти с поста президента, так как он должен сохранить суверенитет России и защитить ее от всех угроз. Кроме того, у Путина пока нет преемника, сообщает Ura.ru со ссылкой на главу республики.

