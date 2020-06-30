Кадыров призвал позволить Путину избираться президентом всегда
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал позволить Владимиру Путину избираться на пост президента РФ пожизненно. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с властями республики.
«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом», - сказал глава Чечни. При этом он отметил, что ни одна из 206 поправок в Конституцию не вносится ««ради изменений».
Глава Чечни заявил, что поправки предлагаются исключительно «ради усиления государственных позиций, чтобы сохранить государство».
На прошлой неделе Кадыров уже заявлял, что Путин не может уйти с поста президента, так как он должен сохранить суверенитет России и защитить ее от всех угроз. Кроме того, у Путина пока нет преемника, сообщает Ura.ru со ссылкой на главу республики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
- Новый средний класс: Экономисты рассказали, как спасти доходы россиян
- Россия отвергла предложение Турции возобновить полёты с 15 июля
- Путин откроет по видео медцентры Минобороны в регионах
- Кадыров призвал позволить Путину избираться президентом всегда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru