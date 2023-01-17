Песков отказался комментировать отставку Арестовича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать отставку советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексея Арестовича, сообщает РИА Новости.

Арестович извинился за свои слова о причинах обрушения дома в Днепре

Вместо этого он предложил заниматься «нашими делами».

«Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения, отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами», - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Арестович сделал ряд резонансных заявлений по ситуации с падением ракеты на дом в городе Днепр, за что был подвергнут жесточайшей критике, после чего подал в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Дмитрий ПесковОтставкаУкраина
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