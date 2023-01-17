Песков отказался комментировать отставку Арестовича
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать отставку советника главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексея Арестовича, сообщает РИА Новости.
Вместо этого он предложил заниматься «нашими делами».
«Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения, отставки на Украине. Давайте заниматься нашими делами», - сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее Арестович сделал ряд резонансных заявлений по ситуации с падением ракеты на дом в городе Днепр, за что был подвергнут жесточайшей критике, после чего подал в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер»
- Казахстан ужесточил условия пребывания иностранных граждан без визы
- Глава Еврокомиссии заявила о целях погрузить экономику России в рецессию на десятилетия
- Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха
- Песков объяснил необходимость увеличения численности армии
- Песков отказался комментировать отставку Арестовича
- Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков Киеву на форуме в Давосе
- Пригожин пообещал поучаствовать в конфликте в США
- Путин созвонился с туркменским коллегой
- В Кремле не стали комментировать заявления Киева о сроках освобождения Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru