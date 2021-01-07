Опрос: Каждый пятый избиратель в США одобрил штурм Капитолия
Британская международная интернет-фирма YouGov, занимающаяся исследованием рынка и анализом данных, сообщила, что большинство избирателей (62%) воспринимают штурм Капитолия как "угрозу демократии". Данные опроса опубликованы на сайте компании.
Среди всех избирателей почти две трети (63%) заявили, что они выступают «решительно против» действий сторонников президента Дональда Трампа, еще 8% говорят, что они недовольны происходящим «в некоторой степени».
В целом каждый пятый избиратель (21%) поддерживает штурм Капитолия. Среди тех, кто верит, что на исход выборов повлияла фальсификация, большинство (56%) оправдывают произошедшее.
Большинство опрошенных (55%) считают, что в инциденте «в значительной степени» виноват Трамп, еще 11% ответили, что он виноват «в некоторой степени». 42% респондентов возложили вину на республиканцев в Конгрессе, которые решили голосовать против подтверждения результатов выборов. Всего 17% считают виновным в произошедшем избранного президента Джо Байдена.
Ранее Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Обе палаты одобрили результаты голосования коллегии выборщиков и признали победителем Байдена. Трамп заявил, что не согласен с итогами выборов, но, не смотря на это, передача власти будет надлежащим образом проведена 20 января.
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