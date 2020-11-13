Власти США назвали прошедшие выборы самыми безопасными в истории
Президентские выборы 3 ноября в США были «самыми безопасными в истории Америки». В ходе голосования не было зафиксировано случаев потери бюллетеней или других неучтенных голосов. Об этом говорится в заявлении Координационного совета по инфраструктуре выборов (GCC).
В ведомстве отметили, что не имеют данных о каких-либо системах голосования, которые стирали и теряли голоса или иным образом скомпрометировали выборы.
В GCC подчеркнули, что сейчас местные власти во всех штатах перепроверяют избирательный процесс перед проведением окончательных итогов выборов.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Из-за большого количества проголосовавших по почте и рекордной явки, подсчет бюллетеней затянулся. Американские СМИ 7 ноября объявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена.
Действующий президент США Дональд Трамп оспаривает результаты выборов, суд удовлетворил его иск и заблокировал несколько десятков тысяч бюллетеней. Он требует не учитывать голоса избирателей, поступившие после официального окончания выборов, а также бюллетени тех, кто не подтвердил свою личность.
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