Власти США назвали прошедшие выборы самыми безопасными в истории

Президентские выборы 3 ноября в США были «самыми безопасными в истории Америки». В ходе голосования не было зафиксировано случаев потери бюллетеней или других неучтенных голосов. Об этом говорится в заявлении Координационного совета по инфраструктуре выборов (GCC).

В ведомстве отметили, что не имеют данных о каких-либо системах голосования, которые стирали и теряли голоса или иным образом скомпрометировали выборы.

В GCC подчеркнули, что сейчас местные власти во всех штатах перепроверяют избирательный процесс перед проведением окончательных итогов выборов.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Из-за большого количества проголосовавших по почте и рекордной явки, подсчет бюллетеней затянулся. Американские СМИ 7 ноября объявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп заявил, что выиграл выборы «с большим отрывом»

Действующий президент США Дональд Трамп оспаривает результаты выборов, суд удовлетворил его иск и заблокировал несколько десятков тысяч бюллетеней. Он требует не учитывать голоса избирателей, поступившие после официального окончания выборов, а также бюллетени тех, кто не подтвердил свою личность.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БайденТрампСШАВыборы в СШАФальсификации
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры