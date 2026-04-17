В Кузбассе горняков эвакуируют из шахты «Талдинская-Кыргайская»

Горняков выводят из шахты «Талдинская-Кыргайская» в Прокопьевске Кемеровской области на фоне повышения СО в воздухоподающем стволе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство угольной промышленности региона.

«Датчик контроля угарного газа зафиксировал превышение СО в воздухоподающем стволе (горения нет), произвели реверс воздушной струи, дыма в горных выработках нет, газовая атмосфера в норме», – отметили в ведомстве.

В шахте находились 122 человека, 60 уже эвакуировались. Жизням горняков ничего не угрожает.

Ранее в Ростовской области в шахте «Шерловская-Наклонная» произошел взрыв, погиб один человек, еще трое пострадали, пишет Ura.ru.

