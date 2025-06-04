«О чем говорить?»: Путин ответил на просьбы Киева о встрече на высшем уровне

На совещании с членами правительства он указал, что несмотря на это Киев продолжает просить о приостановке боевых действий на 30 суток и больше, а также о встрече на высшем уровне.

«Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чём говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами», - заключил глава государства.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Украине была передана позиция Путина о встрече глав государств, сообщает RT.



