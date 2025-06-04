Мединский: Россия передала Украине позицию Путина о встрече глав государств

По его словам, украинской стороне указали на то, что необходима содержательная проработка такого саммита с выходом на результаты.

«Поскольку главы государств должны не прорабатывать детали, а утверждать их, то есть принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам», - заключил он.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что встреча глав государств может стать следующим этапом в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

