Мединский: Россия передала Украине позицию Путина о встрече глав государств

На встрече в Стамбуле Украине была передана позиция президента РФ Владимира Путина о встреча глав государств. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

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По его словам, украинской стороне указали на то, что необходима содержательная проработка такого саммита с выходом на результаты.

«Поскольку главы государств должны не прорабатывать детали, а утверждать их, то есть принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам», - заключил он.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что встреча глав государств может стать следующим этапом в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
ТЕГИ:Владимир ПутинПереговорыУкраинаРоссияВладимир Мединский

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