СМИ: Украина открыта для участия России в следующем саммите

Представитель России может принять участие в следующей встрече с международными партнёрами по Украине. Об этом со ссылкой на главу офиса украинского президента Андрея Ермака сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, данный вопрос был поднят в ходе прорабатки деталей следующего саммита. По словам Ермака, он должен быть более представительным.

«Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», - цитирует Ермака Bloomberg.

Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страны, отказавшиеся подписывать коммюнике по Украине на саммите в Швейцарии, не хотели портить отношения с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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