СМИ: Украина открыта для участия России в следующем саммите
Представитель России может принять участие в следующей встрече с международными партнёрами по Украине. Об этом со ссылкой на главу офиса украинского президента Андрея Ермака сообщает Bloomberg.
По данным агентства, данный вопрос был поднят в ходе прорабатки деталей следующего саммита. По словам Ермака, он должен быть более представительным.
«Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», - цитирует Ермака Bloomberg.
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страны, отказавшиеся подписывать коммюнике по Украине на саммите в Швейцарии, не хотели портить отношения с Россией, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Актер Бардуков госпитализирован с ботулизмом в одну из больниц Москвы
- Два человека пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
- Хорватия упустила победу в матче против Албании на Евро-2024
- Суд арестовал первого обвиняемого по делу о массовом отравлении
- В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus после обращения Мизулиной
- Силовики провели 50 обысков по делу о крупных хищениях при ликвидации шахт
- Путин и Ким Чен Ын простились у трапа самолета
- В Центробанке заявили, что 75% россиян предпочитают безналичный расчет
- Разгерметизация второго резервуара произошла на нефтебазе в Азове
- СМИ: Украина открыта для участия России в следующем саммите
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru