Подоляк выдвинул требования к России по урегулированию конфликта на Украине
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал требования для достижения мира.
По его словам, необходим немедленный вывод российских войск с территории Украины, признание Москвой суверенитета постсоветских стран, «выдача военных преступников», а также создание демилитаризованной зоны и сокращение числа ракет повышенной дальности.
Подоляк также призвал организовать международную конференцию по контролю за ядерным арсеналом России и оформить «репарационные выплаты», в том числе добровольный отказ Москвы от арестованных в других странах активов в пользу Украины.
Ранее Подоляк назвал атаку беспилотников на Кремль «странной и бессмысленной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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