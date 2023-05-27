Подоляк выдвинул требования к России по урегулированию конфликта на Украине

По его словам, необходим немедленный вывод российских войск с территории Украины, признание Москвой суверенитета постсоветских стран, «выдача военных преступников», а также создание демилитаризованной зоны и сокращение числа ракет повышенной дальности.

Подоляк также призвал организовать международную конференцию по контролю за ядерным арсеналом России и оформить «репарационные выплаты», в том числе добровольный отказ Москвы от арестованных в других странах активов в пользу Украины.

Ранее Подоляк назвал атаку беспилотников на Кремль «странной и бессмысленной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

