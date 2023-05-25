Подоляк: Начались отдельные операции ВСУ в рамках контрнаступления

По его словам, солдаты проводят ряд отдельных операций уже несколько дней. Отмечается, что Киев намерен использовать переданные западными странами вооружения для ведения военных действий.

Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ у Часов Яра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

