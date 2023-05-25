Подоляк: Начались отдельные операции ВСУ в рамках контрнаступления
25 мая 202305:54
Украинские Вооруженные силы начали проводить контрнаступление против российских военных, сообщил Rai 1 советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, солдаты проводят ряд отдельных операций уже несколько дней. Отмечается, что Киев намерен использовать переданные западными странами вооружения для ведения военных действий.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ у Часов Яра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru