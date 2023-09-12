Подоляк раскритиковал западные санкции против России

В интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко, которое опубликовано на её YouTube-канале, он указал, что объявленные рестрикции - не более, чем фикция, и не мешают западному бизнесу работать в России.

«Это фикция! Ограничения для внешней российской торговли существуют... Но более тысячи компаний «белой» юрисдикции, европейской, американской, работают на потребительском рынке РФ», - указал он.

Ранее глава Евродипломатии заявил Жозеп Боррель , что Евросоюз ожидает от международных партнёров усилий по изоляции России из-за спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».