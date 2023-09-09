BI: В Германии выразили недовольство ростом российской торговли

В исследовании отмечается, что в августе торговая активность РФ активизировалась, несмотря на западные санкции. Эксперты изучили активность трех крупнейших российских портов — Санкт-Петербурга, Владивостока и Новороссийска — на основе данных немецкой службы морских перевозок FleetMon.

«Количество прибывающих контейнеровозов растет и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала конфликта (на Украине. - НСН)», — указано в отчете.

Как отметил глава Kiel Trade Indicator доктор Винсент Стамер, активность в портах РФ «на удивление высокая», несмотря на санкции и падение курса российской валюты, что «разочаровывает».

Ранее Банк России отметил ускорение экономической активности в августе, по данным аналитиков регулятора, в дальнейшем ожидается замедление роста экономики РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

