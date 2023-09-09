BI: В Германии выразили недовольство ростом российской торговли
Россия возвращается в мировую торговлю, что вызывает разочарование у немецких экспертов. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на отчет Кильского института мировой экономики.
В исследовании отмечается, что в августе торговая активность РФ активизировалась, несмотря на западные санкции. Эксперты изучили активность трех крупнейших российских портов — Санкт-Петербурга, Владивостока и Новороссийска — на основе данных немецкой службы морских перевозок FleetMon.
«Количество прибывающих контейнеровозов растет и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала конфликта (на Украине. - НСН)», — указано в отчете.
Как отметил глава Kiel Trade Indicator доктор Винсент Стамер, активность в портах РФ «на удивление высокая», несмотря на санкции и падение курса российской валюты, что «разочаровывает».
Ранее Банк России отметил ускорение экономической активности в августе, по данным аналитиков регулятора, в дальнейшем ожидается замедление роста экономики РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru