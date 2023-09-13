Подоляк обвинил Россию в искажении слов об интеллекте Индии и Китая

По его мнению, «российская пропаганда» сработала по классическому сценарию - «вырвала из контекста и исказила смысл».

Он пояснил, что у Турции, Индии, Китая и других региональных держав есть «исторические, экономические, культурные, научные и политические» причины, которые оправдывают их желание получить глобальную роль в современном мире.

«Однако глобальный мир намного шире, чем даже самые содержательные региональные национальные интересы», - написал советник.

Ранее Подоляк заявил, что у Китая и Индии «слабый интеллектуальный потенциал», поэтому они не способны «проанализировать последствия собственных шагов». Позже в МИД КНР потребовали разъяснений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

