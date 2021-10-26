«Подняли бучу?» Татарстан и Кремль вступили полемику о «последнем президенте»
Татарстан хочет сохранить должность президента республики, в Кремле обещают учесть это мнение, но настаивают на «одном президенте».
В Кремле пообещали с уважением отнестись к решению Госсовета Татарстана, не желающего расставаться с должностью президента республики, но считают эту позицию «лишь одним из мнений».
Татарстан остается единственным регионом в стране, глава которого называется президентом. Накануне парламент республики не поддержал законопроект о едином названии глав регионов во всех субъектах Федерации.
«Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту. Безусловно, мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которые, безусловно, будут учитываться при продолжении работы над этим законопроектом», - сказал в этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что «в данном случае речи не идет о фиксации какого-то положения де-юре».
«Это именно мнение, которое высказано. И примечательно, что в рамках рабочего процесса высказываются разные мнения. Они все будут учитываться», - пообещал Песков, ранее говоривший, что «должность президента должна быть одна».
ЕДИНОГЛАСНОЕ НЕТ
Однако депутаты Госсовета Татарстана высказались против «анти-президентского» законопроекта единогласно, 82 голосами против, отмечает «Коммерсантъ».
«Отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства»,- заявил председатель комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, представляющий «Единую Россию».
В их числе он назвал и положение об унификации наименований глав регионов.
ЕСЛИ НАЧНУТ АРТАЧИТЬСЯ, ОКАЖУТСЯ В КАМЕРАХ
Ранее бывший руководитель пресс-центра президента Татарстана, политолог Ирек Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что жителям этой республики все равно, как будет называться глава региона, поскольку должность «президента» там осталась только для вида.
«Президента Татарстана в Татарстане давно нет. Эту должность можно назвать как угодно – смотрящим, наместником, но это не президент. Как номинально называется эта должность, в Татарстане давно мало кого интересует. Мнение народа давно мало кого интересует. Есть элита, условно - несколько тысяч человек, которым ставят условие 20-30 человек, принимающих решения. У них срабатывает инстинкт самосохранения. Они прекрасно понимают, что если начнут артачиться и поднимать бучу, окажутся в тюремных камерах», - пояснил Муртазин.
При этом он высказал мнение, что «Татарстан - это единственный субъект Федерации, которому дают делать вид, что он самостоятельный».
«Надоело, пришло время подвести под общий знаменатель. В принципе, никто не дернется и все согласятся», - прогнозировал Муртазин.
Данный законопроект, внесенный председателями комитетов Госдумы и Совета федерации по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, предполагает также снятие запрета на избрание губернатором более двух сроков подряд, напоминает «Коммерсантъ».
Политолог Евгений Минченко в беседе с «Радиоточкой НСН» допускал, что это может быть выгодно не регионам, а конкретным людям, в числе которых действующие руководители Москвы и Татарстана.
Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавляет республику с марта 2010 года.
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