«Подняли бучу?» Татарстан и Кремль вступили полемику о «последнем президенте»

«Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту. Безусловно, мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которые, безусловно, будут учитываться при продолжении работы над этим законопроектом», - сказал в этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что «в данном случае речи не идет о фиксации какого-то положения де-юре».

«Это именно мнение, которое высказано. И примечательно, что в рамках рабочего процесса высказываются разные мнения. Они все будут учитываться», - пообещал Песков, ранее говоривший, что «должность президента должна быть одна».

ЕДИНОГЛАСНОЕ НЕТ

Однако депутаты Госсовета Татарстана высказались против «анти-президентского» законопроекта единогласно, 82 голосами против, отмечает «Коммерсантъ».

«Отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства»,- заявил председатель комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, представляющий «Единую Россию».

В их числе он назвал и положение об унификации наименований глав регионов.