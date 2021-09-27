«А куда они пойдут?» Закон о губернаторских сроках придумали для Москвы и Татарстана

Законопроект, разрешающий губернаторам избираться более чем на два срока подряд, выгоден не регионам, а конкретным людям, в числе которых действующие руководители Москвы и Татарстана, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.