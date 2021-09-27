«А куда они пойдут?» Закон о губернаторских сроках придумали для Москвы и Татарстана
Эта инцииатива не является предвестником «губернаторопада» - скорее, наоборот, сказал «Радиоточке НСН» Евгений Минченко.
Законопроект, разрешающий губернаторам избираться более чем на два срока подряд, выгоден не регионам, а конкретным людям, в числе которых действующие руководители Москвы и Татарстана, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.
Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.
«Благо региона – это вещь абстрактная. Это очевидно для блага конкретных людей. Собянин, Минниханов. У него (мэра Москвы Сергея Собянина – прим. НСН) сейчас второй срок, и по логике вещей он должен будет уйти в отставку. А куда он пойдет? Главой администрации президента он уже был, руководителем аппарата правительства – вице-премьером тоже был, место премьер-министра занято. Такая логика примерно», - сказал Минченко.
По его мнению, данный законопроект не является предвестником «губернаторопада».
«Перед выборами в Госдуму очень большую чистку провели, и массовых отставок ожидать не стоит. Наоборот, это (законопроект – прим. НСН) увеличивает вероятность длительного нахождения у власти, в том числе, и этих молодых технократов, которых отправили в регионы. Многие из них надеялись вернуться в федеральное правительство или в корпорации, а на самом деле из этой плеяды только Решетников (бывший губернатор Пермского края – прим. НСН) перешел на федеральный уровень на позицию министра экономического развития», - пояснил глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
При этом собеседник «Радиоточки НСН» выразил уверенность, что ограничение для губернаторов в два срока – абсолютно правильное и обоснованное, и отменять его не стоит.
Ранее гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев сказал НСН, что новый законопроект может «поставить на уши» региональные элиты, далеко не все из которых хотят, чтобы губернаторы «сидели как Брежнев».
Сергей Собянин является мэром Москвы с октября 2010 года. Рустам Минниханов возглавляет Татарстан с марта 2010 года.
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