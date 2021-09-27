«Смотрящий и Татарбаши». В Татарстане готовы расстаться с должностью «президента»

Жителям Татарстана все равно, как будут называться глава республики, поскольку должность «президента» там осталась только для вида, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший руководитель пресс-центра главы Татарстана, политолог Ирек Муртазин.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий называть всех руководителей субъектов Федерации главами регионов. При этом Татарстан остается единственным регионом в стране, глава которого называется президентом.