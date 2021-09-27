«Смотрящий и Татарбаши». В Татарстане готовы расстаться с должностью «президента»
Татарстану давали возможность делать вид, что он самостоятельный, но надоело и теперь «кольцо сжимается», сказал «Радиоточке НСН» Ирек Муртазин.
Жителям Татарстана все равно, как будут называться глава республики, поскольку должность «президента» там осталась только для вида, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший руководитель пресс-центра главы Татарстана, политолог Ирек Муртазин.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий называть всех руководителей субъектов Федерации главами регионов. При этом Татарстан остается единственным регионом в стране, глава которого называется президентом.
«Президента Татарстана в Татарстане давно нет. Эту должность можно назвать как угодно – смотрящим, наместником, но это не президент. Как номинально называется эта должность, в Татарстане давно мало кого интересует. Мнение народа давно мало кого интересует. Есть элита, условно - несколько тысяч человек, которым ставят условие 20-30 человек, принимающих решения. У них срабатывает инстинкт самосохранения. Они прекрасно понимают, что если начнут артачиться и поднимать бучу, окажутся в тюремных камерах. Если взять соседние регионы, Марий Эл – Маркелов уже сидит, Удмуртия... Вокруг Татарстана кольцо сжимается, давно уже всех убрали и «зачистили», абсолютная вертикаль власти. Татарстан - это единственный субъект федерации, которому дают делать вид, что он самостоятельный. Надоело, пришло время подвести под общий знаменатель. В принципе, никто не дернется и все согласятся», - сказал Муртазин.
При этом он допустил, что главу республики можно назвать и Татарбаши по аналогии с Туркменбаши.
«Кстати, уже давно, года три-четыре я слышу разговоры, что надо внести в Конституцию, чтобы глава республики назывался «Татарстан башлыгы». На татарском это как раз и означает «глава Татарстана». Никто же не запрещает называть как угодно на татарском языке. Можно называть Татарбаши. Если есть Туркменбаши, почему бы и нет. Это все про название, про сущность разговоры закончились в 2002-2003 году», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России может быть только одна должность президента, а главы регионов так называться не могут.
«Конечно, позиция, скорее, в пользу того, чтобы здесь все было упорядоченно, конечно, должность президента должна быть одна», - сказал он, комментируя название должности главы Татарстана.
Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с НСН высказал мнение, что законопроект, разрешающий губернаторам избираться более чем на два срока подряд, выгоден не регионам, а конкретным людям, в числе которых действующие руководители Москвы и Татарстана.
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