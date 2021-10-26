Песков прокомментировал отказ Татарстана от переименования должности президента

По его словам, пока это не окончательное решение, а лишь одно из мнений, которое «безусловно, будет учитываться».

«Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту... но это одно из мнений, которые, безусловно, будут учитываться при продолжении работы над этим законопроектом», - резюмировал представитель Кремля.

Ранее депутаты Госсовета Татарстана проголосовали против проекта закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», согласно которому должность высшего должностного лица региона будет называться «глава субъекта Российской Федерации», сообщает RT.

