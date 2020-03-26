Сенатор Джабаров ответил на критику российской помощи Италии

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН резко раскритиковал антироссийский выпад La Stampa, отметив, что сами итальянцы давно потеряли контроль над распространением коронавируса. Италия сейчас – лидер по смертности от Covid-2019 (7,5 тысячи) и вторая после Китая по количеству случаев заражения (74,3 тысячи).

«Stampa – старая газета, но ведёт себя абсолютно неподобающе. Это вместо «спасибо», да? Если [российская – прим. НСН] техника не подходит, то что же они сами ничего с вирусом сделать не могут? У них там в геометрической прогрессии растёт заражаемость и смертность. Что же они со своей передовой техникой не спасли страну от полного, по сути, заражения этим коронавирусом? Вот пусть они дадут поработать нашей технике недели две, и посмотрим по результатам. А критиковать из тёплых редакционных помещений – это проще всего. Наши вирусологи делают свою работу, и на такие подлые статьи мы даже реагировать не будем. Оценит итальянский народ, когда всё завершится», - заявил Джабаров.

Сенатор не исключил, что подобные заявления La Stampa – элемент политической борьбы в Италии, и решительно отверг политическую подоплёку российской гуманитарной миссии.

«Мы с самого начала говорили, что вопрос санкций никакого отношения к нашей гуманитарной акции не имеет. Наш президент тоже говорил: мы никогда никого не просили снимать санкции. Наша помощь никоим образом не завязана на какие-то ответные шаги со стороны итальянцев. Поэтому пусть Stampa спокойно сидит и занимается спасением своих граждан – успокаивает, предупреждает их, а не комментирует и не корректирует действия российских военных вирусологов», - высказался Джабаров в беседе с НСН.

Власти РФ решили оказать помощь итальянцам после телефонного разговора итальянского премьер-министра с президентом Владимиром Путиным. Россия перебросила в Италию 100 военных специалистов в области вирусологии, восемь врачебно-сестринских бригад, средства защиты, медицинское оборудование. В Италию прилетели российские специалисты, работавшие над вакциной против лихорадки Эбола, эксперты в борьбе с африканской чумой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова она своей странице в Facebook опубликовала видео, на котором российский полковник рассказывает, как их колонну встретили в Италии.

«Дороги пустые. Видно, что карантин. Но те люди, которые встречаются нам в машинах, дружественно приветствуют, подают сигналы. Приятно, не чувствуется, что мы где-то в другой стране», - отметил он.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН перечислил критерии, по которым можно определить страны с наиболее высоким риском в условиях пандемии коронавируса.

