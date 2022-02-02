«Испанский слив»: В Киеве указали, кому выгодно разглашение ответа США и НАТО

Украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в причастности официального Киева к «сливу» в СМИ ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Ранее испанская газета El Pais обнародовала конфиденциальный ответ США и НАТО. При этом автор публикации сказал РИА Новости, что находится на Украине. В выходных данных статьи указаны Киев и Мадрид.