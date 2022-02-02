«Испанский слив»: В Киеве указали, кому выгодно разглашение ответа США и НАТО
Вашингтон и Брюссель в любой момент могут «откреститься» от публикации El Pais, поскольку их позиция официально не подтверждена, сказал НСН Руслан Бортник.
Украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в причастности официального Киева к «сливу» в СМИ ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.
Ранее испанская газета El Pais обнародовала конфиденциальный ответ США и НАТО. При этом автор публикации сказал РИА Новости, что находится на Украине. В выходных данных статьи указаны Киев и Мадрид.
«Пока что нет оснований говорить о том, что Киев причастен к этому "сливу", поскольку опубликовала это испанская газета и мало "слить" информацию, важно еще было получить согласие на эту публикацию редакции и, наверное, собственника газеты. Мы же понимаем, сколь серьезен этот вопрос», - сказал Бортник.
При этом он высказал мнение, что этот «слив» выгоден всем сторонам.
«Этот "слив" выгоден всем, потому что из него проистекает, что Запад не принял ультиматум России и никакой зрады (обвинения в измене, предательстве – прим. НСН) нет для того же Байдена. Но, с другой стороны, там есть положения и пункты, которые важны и значимы для обсуждения. Это означает, что российские предложения рассматривались и позиция Москвы воспринимается серьезно», - пояснил политолог.
Бортник также указал, что США и НАТО могут в любой момент заявить, что в статье неверная информация.
«Особого ущерба переговорному процессу "слив" этой информации не нанесет. Тем более, что стороны могут сказать, что это не совсем точная информация, не весь текст соответствует действительности, и в любой момент могут отказаться от этой позиции, поскольку пока она официально не зарегистрирована», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце января посол США в Москве Джон Салливан доставил в МИД РФ письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности. МИД получил два документа - один, содержащий ответ США, другой - ответ НАТО.
После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет публиковать документ, поскольку все должно происходить в рамках закрытых переговоров.
В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что «мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России».
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